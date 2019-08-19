В 2020 году миссия МАГАТЭ проверит ядерную инфраструктуру Узбекистана

Замглавы МАГАТЭ прибыл с визитом в Узбекистан и уже встретился с руководством министерства энергетики страны и агентства "Узатом".

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 2020 году направит миссию по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) в Узбекистан, заявил журналистам заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

"Мы предлагаем интегрированную проверку ядерной инфраструктуры - INIR, мы договорились с Узбекистаном, что они закажут в следующем году такую проверку", - сказал Чудаков по итогам переговоров в "Узатоме".

Чудаков отметил, что документация МАГАТЭ должна лежать в основе любых надзорных и регулирующих органов тех стран, которые намерены развивать атомную отрасль.

"Мы готовы провести серию миссий в рамках развития атома в Узбекистане", - добавил замглавы МАГАТЭ.

Гендиректор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов уточнил, что в октябре в Ташкенте будет проведен семинар МАГАТЭ по подготовке узбекских специалистов к данной миссии.

По данным "Узатома", при содействии МАГАТЭ для страны разработана программа повышения кадрового потенциала и создания ядерной инфраструктуры в рамках реализации проекта строительства первой в Узбекистане АЭС на 2020-2021 годы.