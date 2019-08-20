ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Узбекистане выдали биометрический паспорт 120-летней жительнице Гиждуванского района Бухарской области, сообщает РОВД.

"Женщине 120 лет, а ее дочери уже достигли 80 лет. Пусть каждый доживет до такого почтенного возраста!", - говорится в сообщении.

РОВД 120-летняя жительница Узбекистана получила биометрический паспорт

Дата рождения узбекистанки Райхон Диловой - 1 января 1900 года.

Напомним, в июле 80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области.

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Самый возрастной абитуриент выбрал методику преподавания биологии Самаркандского государственного университета, а также лечение и педиатрию Термезского филиала Ташкентской медицинской академии.

По данным фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в Республике Узбекистан в настоящее время проживают около 8 тысяч граждан, возраст которых превысил 100 лет.