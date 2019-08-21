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Крутая чика и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная

"Крутая чика" и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная

ELYORJON/Афиша.уз
Общество
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В новом кафе подается бургер для вегетарианцев с котлетой из картофеля под названием "Мяса нет".

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоится открытие уже пятого филиала сети бургерных Шеф Burger, сообщает "Афиша.уз".

В меню представлены как классические бургеры, так и фирменные. Здесь есть бургер с грибами "Столичный бродяга", с курицей "Крутая чика", а для ярых любителей мяса — с двойной котлетой "Мясоруб".

Крутая чика и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная
ELYORJON/Афиша.уз
"Крутая чика" и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная

Более того, в новом кафе подается бургер для вегетарианцев с котлетой из картофеля под названием "Мяса нет".

В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul >>

Напомним, в июле в Ташкенте открылась знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul. Также в столице скоро откроется сеть ресторанов быстрого питания Chiken Hut.

В сентябре в Ташкенте открылась первая точка фастфуда - KFC.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, бургер, Ташкент, Ташкент, еда



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