"Крутая чика" и вегетарианская еда: в Ташкенте открыта новая бургерная

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Сегодня в Ташкенте состоится открытие уже пятого филиала сети бургерных Шеф Burger, сообщает "Афиша.уз".
В меню представлены как классические бургеры, так и фирменные. Здесь есть бургер с грибами "Столичный бродяга", с курицей "Крутая чика", а для ярых любителей мяса — с двойной котлетой "Мясоруб".
Более того, в новом кафе подается бургер для вегетарианцев с котлетой из картофеля под названием "Мяса нет".
В Ташкенте открылась знаменитая пекарня Paul >>
Напомним, в июле в Ташкенте открылась знаменитая французская пекарня со 120-летней историей Paul. Также в столице скоро откроется сеть ресторанов быстрого питания Chiken Hut.
В сентябре в Ташкенте открылась первая точка фастфуда - KFC.