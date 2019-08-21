Губернатор наградил узбекистанца, спасшего людей из автобуса в Перми

Юноша ехал на тренировку в клуб и остановился, чтобы помочь. Он увидел, что все двери в автобусе искорежены, их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь. Затем Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Губернатор Пермского края Максим Решетников наградил узбекистанца Данила Юлдашева за спасение людей, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Напомним, что в Перми на прошлой неделе рейсовый автобус маршрута №53 попал в ДТП, врезавшись в стену магазина. Один человек погиб, а более 32 пострадали.

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Одним из первых, кто бросился на помощь, был боксер Данил Юлдашев. Парень ехал на тренировку в клуб и остановился, чтобы помочь. Он увидел, что все двери в автобусе искорежены, их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь. Затем Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

Глава Прикамья вручил Юлдашеву Благодарственное письмо, а также подарил боксерские перчатки.

Максим Решетников поблагодарил юношу за смелость и решительность.

"Данил смог быстро сориентироваться на месте и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь ещё до приезда скорой", – подчеркнул он.

Также краевые власти поспособствуют в получении Данилом Юлдашевым российского гражданства. Сообщается, что уже до конца 2019 года юноша сможет стать гражданином РФ.