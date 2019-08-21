Радиационный фон в Узбекистане не изменился

За последние дни среднее по республике значение уровня экспозиционной дозы гамма-излучения составило 0,15 мкЗв/ч при предельно допустимом значении 0,30 мкЗв/ч.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. С 8 по 20 августа изменений в радиационном фоне Узбекистана не наблюдалось, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

"Анализ физических процессов в атмосфере и спутниковых данных, проведенный Узгидрометом показал, что в эти дни территория Узбекистана находилась под влиянием юго-западных потоков, с которыми на территорию республики через Туркменистан поступала воздушная масса, сформировавшаяся над южными районами Каспийского моря и Ирана", - говорится в сообщении.

Среднемесячный уровень мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в среднем по республике составил 0,16 мкЗв/ч (микро Зиверт в час) и колебался от 0,08 мкЗв/ч до 0,24 мкЗв/ч (предельно допустимый уровень мощности экспозиционной дозы 0,30 мкЗв/ч).

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В период с 8 по 20 августа 2019 года среднее по республике значение уровня экспозиционной дозы гамма-излучения составило 0,15 мкЗв/ч при предельно допустимом значении 0,30 мкЗв/ч.

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Максимальное значение уровня экспозиционной дозы гамма-излучения в Ташкенте составило 0,16 мкЗв/ч и наблюдалось в период с 8 по 10 августа текущего года.

Таким образом, превышение санитарных норм экспозиционной дозы гамма-излучения по территории Узбекистана не наблюдалось.