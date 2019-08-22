Теперь официально: Ravon возвращается в Россию

Новые Ravon R2, RAVON R3 NEXIA и RAVON R4 теперь официально будут поставляться в Россию.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Компания "UzAuto Motors СНГ" сообщила о возобновлении поставок автомобилей Ravon производства UzAuto Motors в Россию, сообщается на официальном сайте.

"Компания "УзАвтоМоторс СНГ" - официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в РФ - с радостью сообщает о возобновлении поставок в Россию автомобилей Ravon производства завода "УзАвтоМоторс" (ранее General Motors Узбекистан)", - говорится в сообщении.

Цены на модели RAVON:

- Ravon R2 от 646 000 рублей;

- RAVON R3 NEXIA - от 670 000 рублей;

- RAVON R4 - от 678 000 рублей.

Ранее компания UzAuto Motors заявила о старте поставок двух обновленных моделей Malibu Facelift с двигателем 1,5 Тurbo и Malibu Тurbo 2 литра.

UzAuto Motors представили обновленную Malibu с экономичным двигателем >>

В мае компания презентовала новые модели автомобилей: Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

Напомним, с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.