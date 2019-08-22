11:22 22 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Ravon R2

Теперь официально: Ravon возвращается в Россию

© Ravon
Общество
Получить короткую ссылку
164 0 0

Новые Ravon R2, RAVON R3 NEXIA и RAVON R4 теперь официально будут поставляться в Россию.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Компания "UzAuto Motors СНГ" сообщила о возобновлении поставок автомобилей Ravon производства UzAuto Motors в Россию, сообщается на официальном сайте.

"Компания "УзАвтоМоторс СНГ" - официальный дистрибьютор автомобилей Ravon в РФ - с радостью сообщает о возобновлении поставок в Россию автомобилей Ravon производства завода "УзАвтоМоторс" (ранее General Motors Узбекистан)", - говорится в сообщении.

Цены на модели RAVON:

- Ravon R2 от 646 000 рублей;

- RAVON R3 NEXIA - от 670 000 рублей;

- RAVON R4 - от 678 000 рублей.

Ранее компания UzAuto Motors заявила о старте поставок двух обновленных моделей Malibu Facelift с двигателем 1,5 Тurbo и Malibu Тurbo 2 литра.

UzAuto Motors представили обновленную Malibu с экономичным двигателем >>

В мае компания презентовала новые модели автомобилей: Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

Напомним, с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.

Теги:
GM Uzbekistan, UzAuto Motors, поставки, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Ravon R4, Ravon R2, Ravon R2, Ravon, ravon



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Пекине
Посольство Узбекистана отметило новоселье в Пекине
Армен Гаспарян - Наблюдение
"Медведя не разбудили, но под хвост перца подсыпали"
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054