Узбекистан оказался на первом месте по импорту российских автомобилей

За полгода в республику ввезено более четырех тысяч машин российской сборки.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Узбекистан стал лидером по импорту российских автомобилей, сообщает Автостат.

Всего за 6 месяцев в Узбекистан ввезено около 4,3 тысячи машин российской сборки.

Согласно оценке аналитического агентства, в первом полугодии 2019-го из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 19,5 тысячи легковых автомобилей.

"Это на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Порядка 70% от данного объема приходится всего лишь на четыре страны", - говорится в сообщении.

На второй строчке рейтинга, после Узбекистана, оказалась Чехия (4 тысячи), а замыкает тройку Латвия (3 тысячи).

Напомним, сегодня стало известно о том, что компания "UzAuto Motors СНГ" сообщила о возобновлении поставок автомобилей Ravon производства UzAuto Motors в Россию.

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С мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.