Камилов и глава МИД Кыргызстана обсудили скандал с узбекским бойцом

На днях узбекский боец опубликовал в соцсети гневный пост с оскорблениями в адрес кыргызстанцев, после чего в КР было возбуждено уголовное дело в отношении спортсмена.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Чингиз Айдарбеков обсудили по телефону недавний скандал с узбекским бойцом, пишет пресс-служба МИД республики.

Во время беседы главы МИД договорились совместно изучить все обстоятельства дела и урегулировать ситуацию "в духе дружеских связей между странами".

Узбекистанец Нурсултон Розибоев выступал на турнире в Ошской области, где проиграл кыргызстанцу. Однако он посчитал, что его засудили, и попытался поднять над головой флаг Узбекистана. Судья не дал ему это сделать, после чего Розибоев покинул ринг.

После боя Розибоев опубликовал видео в Instagram, в котором оскорбительно высказался в адрес кыргызстанцев. Позже он удалил файл.

Выбросивший узбекский флаг рефери прокомментировал инцидент - видео

По данному факту начато досудебное производство по статье 313 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.