Сенат одобрил законы о правах и защите женщин

На 21-м пленарном заседании Олий Мажлиса одобрены законы о гарантиях равных прав для женщин и мужчин и о защите женщин от притеснения и насилия.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Сенаторы Олий Мажлиса одобрили закон о равных правах женщин и мужчин и и о защите женщин от притеснения и насилия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Равенство

Ситуации, когда эти права нарушаются, закон определяет как "прямую дискриминацию" и "косвенная дискриминацию".

Текст документа гласит, что женщины и мужчины имеют равные права при приеме на работу, управлении делами общества и государства и в семейных отношениях. Также домашний труд не может быть основанием для прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, он осуществляется в равной степени женщинами и мужчинами.

Работодатель должен обеспечить равные возможности при найме на работу, одинаковый уровень зарплаты и оценки труда и равную социальную защиту исходя из Трудового кодекса РУз.

Если работник считает, что он подвергся прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, имеет право обратиться в уполномоченные органы или суд, не оплачивая при этом госпошлину.

Реализация единой государственной политики, направленной на достижение равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни общества, возложена на Кабинет Министров.

Защита женщин от притеснения и насилия

На том же заседании был одобрен закон "О защите женщин от притеснения и насилия". Документ определяет виды насилия и понятия.

Насилие подразделяется на:

психологическое;

физическое;

половое;

экономическое.

Также определены понятия "жертва", "притеснение" и "охранный ордер".

Документ предусматривает разработка и реализация гендерной политики, государственных программ и стратегий в области защиты женщин от притеснения и насилия и повышение в обществе правового сознания. Жертва притеснения и насилия получит охранный ордер. Он выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта притеснения и насилия или угрозы совершения насилия, сроком до 30 дней и вступает в силу с момента оформления.