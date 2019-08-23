19:50 23 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Видеооператор

Израильский телеканал снимет спецрепортаж о туризме в Узбекистане

Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0

Репортаж создадут в рамках тематического проекта "Восток", который освещает культурное многообразие стран Ближнего Востока и Азии.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Израильский международный телеканал i24NEWS подготовит специальный репортаж о культурно-историческом и туристическом потенциале Узбекистана. Об этом передает МИД республики.

Накануне предстоящие съемки обсуждали посол Узбекистана в Израиле Саид Рустамов и главный редактор проекта Orient ("Восток") израильского телеканала Сирил Амар.

Также в видеосюжете будет представлены информация об опыте Узбекистана в поддержании межнационального и межконфессионального согласия, продвижении ценностей просвещенного ислама.

Ранее стало известно, что малайзийская кинокомпания Aquila Emas снимет в Хорезмской области 26-серийный телесериал, а также документальный фильм о легендарных личностях Узбекистана. 

Теги:
телеканал, Узбекистан, Израиль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танец дынь и арбузов: как в Сырдарье развлекали гостей инвестфорума - фото
WorldSkills-2019 стартовал в Казани
Чемпионат будущего: в Казани стартовал WorldSkills-2019
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054