Израильский телеканал снимет спецрепортаж о туризме в Узбекистане

Репортаж создадут в рамках тематического проекта "Восток", который освещает культурное многообразие стран Ближнего Востока и Азии.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Израильский международный телеканал i24NEWS подготовит специальный репортаж о культурно-историческом и туристическом потенциале Узбекистана. Об этом передает МИД республики.

Накануне предстоящие съемки обсуждали посол Узбекистана в Израиле Саид Рустамов и главный редактор проекта Orient ("Восток") израильского телеканала Сирил Амар.

Также в видеосюжете будет представлены информация об опыте Узбекистана в поддержании межнационального и межконфессионального согласия, продвижении ценностей просвещенного ислама.

Ранее стало известно, что малайзийская кинокомпания Aquila Emas снимет в Хорезмской области 26-серийный телесериал, а также документальный фильм о легендарных личностях Узбекистана.