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Резные ворота старой крепости

В Узбекистане сенаторы одобрили ужесточение наказания для вандалов

© Sputnik / Александр Поляков
Общество
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В 2018 году в Узбекистане эксперты обнаружили в плачевном состоянии 259 объектов культурного наследия, которые невозможно восстановить.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана согласовал поправки к Уголовному кодексу республики, пишет Газета.uz.

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В настоящее время уголовная ответственность (статья 132 УК) наступает в случае умышленного уничтожения или порчи объектов материального культурного наследия, если в отношении злоумышленника уже применяли административное взыскание.

Теперь уголовное дело могут завести не после административного взыскания, а в результате нанесения ущерба от 100 МРЗП.

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Также усиление ответственности предусмотрено не только за умышленное правонарушение, но и за совершение его по неосторожности.

Кроме того, вырастут штрафы. Сейчас санкция первой части статьи 132 включает штраф до 50 МРЗП, то после внесения поправок вандалам придется заплатить от 100 до 300 МРЗП.

К тому же, увеличится штраф за крупный ущерб(от 300 до 500 МРЗП): если сейчас он составляет от 50 до 100 МРЗП, то с принятием закона о внесении поправок его размер достигнет 300-500 МРЗП.

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Теги:
Уголовный кодекс, Сенат Олий Мажлиса, памятник, вандализм, Узбекистан



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