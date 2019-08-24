В Узбекистане одобрен закон равных прав для женщин и мужчин

Он устанавливает равенство обоих полов во всех сферах жизни: от приема на работу до домашнего хозяйства, а также дает определение дискриминации по признаку пола.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Вчера, 23 августа, Сенат Олий Мажлиса одобрил закон "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин", сообщает МИД.

Данный документ устанавливает равенство обоих полов во всех сферах жизни, от приема на работу до домашнего хозяйства, а также дает определение дискриминации по признаку пола.

Теперь при принятии на государственную службу в республике обеспечивается равный доступ женщин и мужчин согласно квалификации и профессиональной подготовке, также разрешено применение временных квот с учетом категорий должностей служащих.

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В законе говорится, что при проведении конкурсов на замещение должностей госслужбы, в том числе руководящих, должен обеспечиваться равный доступ женщин и мужчин.

Теперь в Узбекистане оба супруга имеют право принимать равное участие в содержании, воспитании и образовании детей.

"Домашний труд не может быть основанием для прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, он осуществляется в равной степени женщинами и мужчинами", - говорится в сообщении.

Примечательно, что гражданам, подвергшимся прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, дана возможность обратиться в уполномоченные органы или суд на льготных условиях – им не придется оплачивать госпошлину.

Напомним, в мае Узбекистане был опубликован новый законопроект "О защите женщин от притеснений и насилия".

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Законопроект направлен на защиту женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

Теперь физические и юридические лица вправе информировать уполномоченные органы в области защиты женщин от притеснений и насилия, а также органы самоуправления граждан и другие негосударственные некоммерческие организации о лицах с антисоциальным поведением, а также лицах, склонных к совершению насилия или совершивших его в быту, на рабочих местах и в образовательных учреждениях.