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Узбек в национальной одежде

Что ждет узбекских мужчин: опубликован новый закон о равноправии

© ИА «Жахон» / Анвар Ильясов
Общество
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Теперь домашний труд не может быть основанием для дискриминации по признаку пола, так как осуществляется в равной степени мужчинами и женщинами.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Узбекистане сегодня был опубликован законопроект о равных правах мужчин и женщин.

Также известно, что документ вынесен на обсуждение, а завершится 8 мая.

Теперь домашний труд не может быть основанием для дискриминации по признаку пола, так как осуществляется в равной степени мужчинами и женщинами.

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В документе говорится о недопущении дискриминации по признаку пола, о равных правах и возможностях мужчин и женщин, гендерно-правовой экспертизе, а также разъяснены основные понятия, вроде "косвенной" или "прямой" дискриминации.

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Например, косвенной дискриминацией называются ситуации, внешне кажущиеся нейтральными, но ставящие лиц одного пола в менее благоприятное положение по сравнению с лицами другого пола.

Прямая дискриминация - это  любое различие, исключение или ограничение, которые направлены на ослабление или непризнание за мужчинами и женщинами прав и свобод человека во всех сферах жизнедеятельности общества.

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В итоге, любые проявления дискриминации по признаку пола в какой-либо сфере не допускаются в республике. 

"Мужчины и женщины имеют гарантированные им государством равные права и возможности для их реализации", - говорится в сообщении.

В документе также говорится о том, что он обеспечит равный доступ мужчин и женщин к государственной службе согласно квалификации и профессиональной подготовке, где больше не должны давать объявление конкурсов на замещение должностей госслужбы только для лиц одного пола.

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Также новый законопроект запрещает работодателям в объявлениях о вакансиях предлагать работу лишь представителям одного пола, предъявлять разные требования, давая преимущество одному из полов, требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах относительно рождения детей.

Теги:
Законопроект, феминизм, Гендерные стандарты, девушки, женщина, узбеки, Узбекистан, Узбекистан



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