В Узбекистане объявили окончательные результаты приемной кампании в вузы

О том, где узнать окончательные результаты тестов, - читайте в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Государственный центр тестирования объявил списки поступивших абитуриентов приемной кампании в вузы Узбекистана.

Результаты приема можно узнать на сайте cabinet.dtm.uz, указав серию и номер паспорта или ID абитуриента, либо при помощи SMS, отправив ID абитуриента на короткий номер 5100, или уже непосредственно в стенах учебного учреждения, куда абитуриент подавал свои документы.

Напомним, тестовые испытания завершились по всей республике 15 августа.

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Первыми закончились тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.