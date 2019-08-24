В Узбекистане объявили окончательные результаты приемной кампании в вузы

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Государственный центр тестирования объявил списки поступивших абитуриентов приемной кампании в вузы Узбекистана.
Результаты приема можно узнать на сайте cabinet.dtm.uz, указав серию и номер паспорта или ID абитуриента, либо при помощи SMS, отправив ID абитуриента на короткий номер 5100, или уже непосредственно в стенах учебного учреждения, куда абитуриент подавал свои документы.
Напомним, тестовые испытания завершились по всей республике 15 августа.
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Первыми закончились тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.