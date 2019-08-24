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Абитуриенты стоят возле ограждения

В Узбекистане объявили окончательные результаты приемной кампании в вузы

© Sputnik / Михаил Фомичев
Общество
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О том, где узнать окончательные результаты тестов, - читайте в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Государственный центр тестирования объявил списки поступивших абитуриентов приемной кампании в вузы Узбекистана.

Результаты приема можно узнать на сайте cabinet.dtm.uz, указав серию и номер паспорта или ID абитуриента, либо при помощи SMS, отправив ID абитуриента на короткий номер 5100, или уже непосредственно в стенах учебного учреждения, куда абитуриент подавал свои документы. 

Напомним, тестовые испытания завершились по всей республике 15 августа.

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Первыми закончились тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

Теги:
вступительные экзамены, экзамен, тестирование, тест, ВУЗ, вузы, вуз, Узбекистан, Узбекистан, абитуриенты



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