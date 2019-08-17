Что нужно недовольному результатами абитуриенту при подаче апелляции

Абитуриенты, недовольные результатами тестовых испытаний, имеют право подать апелляционную жалобу в Апелляционную комиссию в срок с 21 августа по 30 августа.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане для абитуриентов, недовольных результатами экзаменов, опубликован порядок подачи аппеляции, сообщает Минюст.

"Абитуриенты, недовольные результатами тестовых испытаний, имеют право подать апелляционную жалобу в письменной или электронной форме в Апелляционную комиссию в срок с 21 августа по 30 августа (в соответствии с установленным временем работы)", - говорится в сообщении.

Затем абитуриенту направляется уведомление, в какой день он должен явиться с паспортом и разрешением.

Сама жалоба рассматривается апелляционной комиссией при участии абитуриента на основании его письменных ответов.

Затем ему выдается копия листа ответов, список ответов, по которым тестовые задания выполнены неправильно, а также книга заданий, выданная на испытаниях.

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На основании представленных документов абитуриент письменно излагает свои ответы на каждое неправильное тестовое задание.

После чего комиссия принимает решение об удовлетворении или отказе апелляционной жалобы и при обращении абитуриента ему выдается выписка из настоящего постановления.

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Ответы тестовых экзаменов в Узбекистане выйдут в течение следующей недели — до 22 августа.

Напомним, тестовые испытания закончились по всей республике 15 августа.

Первыми закончились тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.