Одобрено: в Узбекистане повысили брачный возраст для женщин

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Сегодня, 24 августа, Сенат Узбекистана одобрил поправки в Семейный кодекс страны, предусматривающие повышение минимального возраста вступления в брак для женщин с 17 до 18 лет, сообщили РИА Новости в информационной службе Сената.
"Сенат сегодня одобрил поправки в Семейный кодекс. Теперь минимальный брачный возраст мужчин и женщин уравнен до 18 лет", - сказал представитель верхней палаты парламента.
Закон о поправках направлен на подпись президенту.
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Напомним, в настоящее время в республике девушки имеют право вступать в брак с 17 лет, а молодые люди - с 18.
Инициативы об уравнивании брачного возраста высказывались давно. В частности, председателем Комитета женщин Узбекистана Танзилой Нарбаевой. В интервью Sputnik Узбекистан она отмечала, что ранние браки в республике давно стали исключением и скорее пережитком прошлого, поэтому изменения в семейный кодекс продиктованы самой жизнью.
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По мнению Нарбаевой, статистика свидетельствует о том, что узбекская молодежь сегодня не стремится рано жениться или выходить замуж, а бракосочетание в более зрелом возрасте — это залог крепкой семьи.