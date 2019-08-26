В юридическом университете Ташкента рассказали о борьбе с коррупцией

За несколько лет университетом были приняты беспрецедентные меры по повышению качества образования и предупреждению коррупции.

ТАШКЕНТ, 26 - Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ) опубликовал у себя на странице в Facebook сообщение о борьбе с коррупцией.

"К сожалению, в целом юридический университет за многие годы воспринимается как коррумпированное заведение, где многие вопросы решаются путем незаконных схем и путей. Для стирания подобного восприятия общественности юридического университета и обновления имиджа очевидно требуется много времени и реальных усилий. Такой имидж никому не нужен, и борьба с коррупцией является наиважнейшей задачей на нынешнем этапе развития университета", – написано в сообщении.

По словам вуза, с первых дней создания ТГЮУ, в июне 2013 года и по сей день, было предпринято много мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Известно, что вуз осознавал, что наряду с чистотой в кадровом составе чрезвычайно важно устранить или хотя бы минимизировать факторы, которые могут способствовать проявлениям коррупции.

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В этой связи университетом были приняты беспрецедентные меры по повышению качества образования и предупреждению коррупции. До сегодняшнего дня были приняты 55 нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование деятельности вуза, включая 5 актов главы государства, 19 актов правительства.

"Несмотря на принимаемые меры, никто не смеет утверждать, что коррупция побеждена либо устранена и в свете опубликованных итогов общественного опроса, Ташкентский государственный юридический университет убедительно просит всех граждан Узбекистана предоставить непосредственно в университет, Министерство юстиции либо другой правоохранительный орган любые сведения о фактах коррупции в деятельности руководства, преподавателей, иных работников университета, даже если они являются малозначительными", – сообщили в вузе.

Также в посте говорится о том, что любой может воспользоваться Telegram-бот (@antikorbot) или специальной платформой на официальном сайте Министерства юстиции.

Напомним, в мае в Ташкенте были задержаны два преподавателя, которые вымогали деньги за устройство абитуриента в университет.

Преподаватель кафедры "Технологии и сервис" Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и учительница школы № 39 Зангиатинского района были задержаны с вещественными доказательствами при получении 7 тысяч долларов. Взамен они обещали устроить абитуриента на учебу в этот вуз.

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Также в мае президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о совершенствовании системы противодействия коррупции в Узбекистане на 2019-2020 годы.

В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент страны Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов.

Недавно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.