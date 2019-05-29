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Ташкентские преподаватели вымогали деньги за поступление в вуз

Nguyen Huy Kham
Происшествия
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Два преподавателя были задержаны при получении взятки в семь тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В Ташкенте задержаны два преподавателя, которые вымогали деньги за устройство абитуриента в университет, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

"Преподаватель кафедры "Технологии и сервис" Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и учительница школы № 39 Зангиатинского района были задержаны с вещественными доказательствами при получении 7 тысяч долларов. Взамен они обещали устроить абитуриента на учебу в этот вуз", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

В Узбекистане принята программа по противодействию коррупции >>

Напомним, в начале мая сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным узбекистанца, который обещал за денежное вознаграждение устроить молодого человека на учебу в один из вузов страны.

Сотрудники Джаркурганского районного отдела задержали гражданина Э.Т. в момент получения взятки в размере 4 тысяч долларов от гражданина С.Э. Взамен преступник взялся устроить его племянника на экономический факультет Термезского государственного университета.

Очередной мошенник, обещавший за деньги устроить в вуз, задержан в Термезе >>

Ранее стало было известно о задержании начальника Каршинского городского отдела Национальной страховой компании "Узбекинвест" Собира Каримова при получении взятки.

Теги:
мошенничество, мошенник, Происшествие, Задержание, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Университет, абитуриенты, взятка



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