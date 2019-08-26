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Центр Андижана

СМИ: хоким Андижана уволен из-за служебного романа

Foto, Элмурод Эрматов
Общество
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Откровенный снимок хокима и сотрудницы городского отделения дошкольного образования попало в руки местным журналистам.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев на днях был уволен со своего поста из-за "допущенных ошибок в работе с жалобами жителей".

Однако как пишет UPL, причина увольнения чиновника - роман на службе.

Оказалось, что откровенный снимок хокима и сотрудницы городского отделения дошкольного образования попало в руки местным журналистам.

Хоким Андижана ответил жаловавшимся на выселение из коттеджей женщинам >>

После того, как хоким Андижанской области узнал об этом, он уволил Рахматуллаева во время совещания.

Напомним, в мае в Андижане разгорелся скандал, связанный с якобы незаконным выселением нескольких жительниц города из предоставленных президентом домов сразу после отъезда главы государства из региона. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, скандал, увольнение, хоким, хоким, Андижан



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