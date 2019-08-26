С приходом осени в Узбекистане похолодает

Уже с 3 сентября температура понизится до 26 градусов тепла в дневное время.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Сентябрь в Узбекистане начнется с похолодания, сообщает The Weather Channel.

Средняя температура воздуха днем составит всего +27 градусов. Уже 3 и 4 сентября ожидается понижение дневной температуры до 26 градусов тепла, а ночью — до 13 градусов.

Напомним, в конце июля метеорологи уже сообщали о похолодании, однако прогноз не оправдался.

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Конец июля выдался аномально знойным в Узбекистане: жара уже даже установила новые рекорды.

Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году - всего +39,6.

Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.