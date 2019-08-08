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Парк в Ташкенте

Станет ли в Узбекистане прохладнее - синоптики рассказали о погоде

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В прошлый раз метеорологи оказались не правы и в Узбекистане совсем не похолодало. Оправдается ли прогноз на этот раз?

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Узбекистане наконец станет прохладнее, сообщают синоптики.

Уже с завтрашнего дня, 9 августа, ожидается спад температуры: с 41 до 36 градусов тепла.

Ночью температура воздуха составит всего +21 градус.

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При этом сохранится солнечная и ясная погода.

Напомним, что в конце июля метеорологи уже сообщали о похолодании, однако прогноз не оправдался.

Конец июля выдался аномально знойным в Узбекистане: жара уже даже установила новые рекорды.

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Самый большой максимум был достигнут 15 июля в Андижане, когда воздух раскалился до +39,7 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 1962-му году  - всего +39,6.

Ранее уже сообщалось о том, что июль станет самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в Узбекистане.

Теги:
жара, погода, Узбекистан, Узбекистан



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