Салют и праздничный "Бродвей": что ждет жителей Ташкента в День независимости

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Совсем скоро Узбекистан отметит большой праздник - День независимости республики. Хокимият Ташкента уже вовсю готовит торжественную программу.

На сегодняшний день организовано около 400 мероприятий: в 508 махаллях, парках и скверах, в 35 садах вузов и более чем в тысяче предприятий и организаций пройдут торжества.

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Также планируется провести народные гулянья на "Бродвее", на территории перед театром им. Алишера Навои, перед зданием Республиканского интернационального культурного центра, на площади Дружбы народов и в 11 районных центрах и парках.

Вечером, конечно же, будет организован праздничный салют.

Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

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Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.

Напомним, в прошлом году мероприятия, посвященные 27-летию независимости, проходили под девизом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!". Люди в этот день катаются на аттракционах, участвуют в конкурсах и спортивных играх, наблюдают за представлениями, посвященными празднику.