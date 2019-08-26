Шавкат Мирзиёев вылетел в Самарканд на фестиваль "Шарк тароналари"

Важные моменты мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на крупных мониторах улиц Самарканда.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд для участия в церемонии торжественного открытия XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", сообщается на официальном сайте.

26-30 августа в Самарканде состоится XII Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", в котором примут участие 293 конкурсанта из 78 государств.

В рамках фестиваля будет проведен ряд мероприятий, в частности, открытые концерты, творческие встречи, специальные программы в виде научных и пресс-конференций, круглые столы, презентации и мастер-классы.

Музыкальный фестиваль завершится торжественным награждением победителей и призеров конкурса и гала-концертом в ансамбле Регистан.

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В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.

В международное жюри приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.

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Процесс конкурса с главной сцены планируется транслировать в прямом эфире областной телерадиокомпанией на крупных мониторах на улицах Самарканда. В широком освещении XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" принимает участие 41 работник средств массовой информации из 20 стран.