Как пройдет международный фестиваль "Шарк тароналари" в Самарканде

В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. 26-30 августа в городе Самарканде состоится XII Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", сообщается в пресс-релизе.

В XII Международном музыкальном фестивале ожидается участие 293 участников из 78 государств.

В конкурсе принимут участие 140 участников, 28 музыкальных коллективов из 32 стран.

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В рамках фестиваля будет проведен ряд мероприятий, в частности открытые концерты, творческие встречи, специальные программы в виде научных и пресс-конференций, круглые столы, презентации и мастер-классы.

Музыкальный фестиваль завершится торжественным награждением победителей и призеров конкурса и гала-концертом в ансамбле Регистан.

В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.

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В международное жюри приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.

Обладателю гран-при фестиваля будет присуждено 10 тысяч долларов. По 5 тысяч долларов будет присуждено двум обладателям 1 места, по 3 500 долларов двум обладателям 2 места и по 2 тысячи долларов трем обладателям 3 места.

Еще одним новшеством XII международного музыкального фестиваля стало отведение специальных мест вблизи площади Регистан для представителей областей, города Ташкента и Республики Каракалпакстан для демонстрации своего искусства, культуры и традиций.

Здесь установлены небольшие сцены и организуются выставки национальных инструментов и ремесел.

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Процесс конкурса с главной сцены планируется транслировать в прямом эфире областной телерадиокомпанией на крупных мониторах на улицах Самарканда. В широком освещении XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" принимает участие 41 работник средств массовой информации из 20 стран.