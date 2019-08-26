19:51 26 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Союз Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) и Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан заключили меморандум о взаимопонимании

Россия и Узбекистан будут вместе улучшать качество профобразования

© Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан
Общество
Получить короткую ссылку
2411

Новое соглашение подписали гендиректор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Работа программиста
Курсы языков и новая профессия: в Ташкенте откроется кадровый центр

Подписание состоялось 24 августа на полях WorldSkills Kazan 2019. В рамках сотрудничества стороны намерены реализовать масштабную программу по повышению качества профобразования в обеих странах.

Россия и Узбекистан договорились обмениваться опытом, организовывать общие мероприятия и совместно участвовать в международных проектах.

"Нам с коллегами из Узбекистана предстоит масштабная работа по гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а также учебных программ в соответствии со стандартами WorldSkills," - сообщил Уразов.

Мухитдинов отметил, что опыт российских коллег Узбекистан рассчитывает применить для подготовки кадров, тренировки национальной сборной, обучения наставников, экспертов и мастеров производственного обучения.

По теме

Чемпионат будущего: в Казани стартовал WorldSkills 2019
Теги:
Образование, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Гаспарян: Никакие итоги G7 - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054