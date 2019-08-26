Россия и Узбекистан будут вместе улучшать качество профобразования

Новое соглашение подписали гендиректор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Подписание состоялось 24 августа на полях WorldSkills Kazan 2019. В рамках сотрудничества стороны намерены реализовать масштабную программу по повышению качества профобразования в обеих странах.

Россия и Узбекистан договорились обмениваться опытом, организовывать общие мероприятия и совместно участвовать в международных проектах.

"Нам с коллегами из Узбекистана предстоит масштабная работа по гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а также учебных программ в соответствии со стандартами WorldSkills," - сообщил Уразов.

Мухитдинов отметил, что опыт российских коллег Узбекистан рассчитывает применить для подготовки кадров, тренировки национальной сборной, обучения наставников, экспертов и мастеров производственного обучения.