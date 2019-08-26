Президентское селфи: Мирзиёев сфотографировался с блогерами

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Известный юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев опубликовал в своем Telegram-канале снимок с президентом Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев принимал участие в церемонии торжественного открытия XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде.
"Историческое селфи с Шавкатом Миромоновичем! Это еще одно доказательство того, что президент Узбекистана всегда открыт для блогеров! Я очень счастлив!", написал Худойбердиев.
Позже глава АМК Комил Алламжонов поделился другим снимком президента.
В рамках фестиваля будет проведен ряд мероприятий, в частности, открытые концерты, творческие встречи, специальные программы в виде научных и пресс-конференций, круглые столы, презентации и мастер-классы.
В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.
В международное жюри приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.