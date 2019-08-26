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Президентское селфи: Мирзиёев сфотографировался с блогерами

© Хушнудбек
Общество
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Во время своей поездки в Самарканд президента смогли запечатлеть рядом с представителями блогосферы и СМИ.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Известный юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев опубликовал в своем Telegram-канале снимок с президентом Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев принимал участие в церемонии торжественного открытия XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде.

"Историческое селфи с Шавкатом Миромоновичем! Это еще одно доказательство того, что президент Узбекистана всегда открыт для блогеров! Я очень счастлив!", написал Худойбердиев.

Позже глава АМК Комил Алламжонов поделился другим снимком президента.

© Комил Алламжонов
Шавкат Мирзиёев с блогерами

В рамках фестиваля будет проведен ряд мероприятий, в частности, открытые концерты, творческие встречи, специальные программы в виде научных и пресс-конференций, круглые столы, презентации и мастер-классы.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Музыкальный фестиваль завершится торжественным награждением победителей и призеров конкурса и гала-концертом в ансамбле Регистан.

В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.

В международное жюри приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.

Теги:
СМИ, блогер, селфи, фотосъемка, фото, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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