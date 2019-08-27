Сколько стоит аренда школьных учебников в Узбекистане

Минюст рассказал об арендной плате за комплекты учебников для разных классов. За весь период обучения на книги придется потратить более 2,5 миллиона сумов без учета роста тарифов.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Стал известен размер арендой платы за учебники в школах Узбекистана, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Отмечается, что размер арендной платы за набор учебников является единым по всей республике. На 2019/2020 учебный год его стоимость уже установлена.

Первоклашкам учебники предоставят бесплатно. Однако за комплект из 12 книг для второго класса придется заплатить 23 200 сумов. Набор для третьеклашек включает в себя 10 изданий и его стоимость - 25 800 сумов; 11 учебников для 4-го класса обойдутся в 18 300 сумов, а 13 для пятиклашек – в 13 000 сумов.

За аренду комплекта из 15 учебников для учащихся 6-х классов цена составляет 15 800 сумов и 20 000 сумов за книги для семиклашек класса.

Наборы из 16 учебников для 8 и 9 классов обойдутся в 40 700 сумов и 38 500 сумов соответственно; 17 учебников для десятиклассников – 27 200 сумов, а 19 для 11 класса – 34 700 сумов.

За весь период обучения на книги придется потратить более 2,5 миллиона сумов без учета роста тарифов.