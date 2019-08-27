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Школьная ярмарка

Сколько стоит аренда школьных учебников в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Минюст рассказал об арендной плате за комплекты учебников для разных классов. За весь период обучения на книги придется потратить более 2,5 миллиона сумов без учета роста тарифов.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Стал известен размер арендой платы за учебники в школах Узбекистана, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Отмечается, что размер арендной платы за набор учебников является единым по всей республике. На 2019/2020 учебный год его стоимость уже установлена.

Первоклашкам учебники предоставят бесплатно. Однако за комплект из 12 книг для второго класса придется заплатить 23 200 сумов. Набор для третьеклашек включает в себя 10 изданий и его стоимость - 25 800 сумов; 11 учебников для 4-го класса обойдутся в 18 300 сумов, а 13 для пятиклашек – в 13 000 сумов.

Школьные учебники
© Минюст
Для узбекских школ будут созданы альтернативные учебники
За аренду комплекта из 15 учебников для учащихся 6-х классов цена составляет 15 800 сумов и 20 000 сумов за книги для семиклашек класса. 

Наборы из 16 учебников для 8 и 9 классов обойдутся в 40 700 сумов и 38 500 сумов соответственно; 17 учебников для десятиклассников – 27 200 сумов, а 19 для 11 класса – 34 700 сумов.

За весь период обучения на книги придется потратить более 2,5 миллиона сумов без учета роста тарифов.

Теги:
школьное питание, школьный рюкзак, школьная форма, школьники, школы, Школа, школа, учебный год, учебник, учения, учеба



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