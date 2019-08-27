Сколько стоит аренда школьных учебников в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Стал известен размер арендой платы за учебники в школах Узбекистана, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.
Отмечается, что размер арендной платы за набор учебников является единым по всей республике. На 2019/2020 учебный год его стоимость уже установлена.
Первоклашкам учебники предоставят бесплатно. Однако за комплект из 12 книг для второго класса придется заплатить 23 200 сумов. Набор для третьеклашек включает в себя 10 изданий и его стоимость - 25 800 сумов; 11 учебников для 4-го класса обойдутся в 18 300 сумов, а 13 для пятиклашек – в 13 000 сумов.
Наборы из 16 учебников для 8 и 9 классов обойдутся в 40 700 сумов и 38 500 сумов соответственно; 17 учебников для десятиклассников – 27 200 сумов, а 19 для 11 класса – 34 700 сумов.
За весь период обучения на книги придется потратить более 2,5 миллиона сумов без учета роста тарифов.