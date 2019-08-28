Делегация Индии прибыла в Ташкент

Индийская сторона заявила о своем намерении инвестировать в ряд отраслей, в том числе фармацевтическую и промышленную. Планируют также укрепить сотрудничество в сфере культуры и искусства.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В столичном хокимияте состоялась встреча с делегацией Индии во главе с председателем Индийско-Узбекского общества дружбы Анилом Кумаром Шастри. Участники обсудили двусторонние отношения между странами с точки зрения возможностей их развития и укрепления, сообщает официальный сайт администрации Ташкента.

К примеру, в настоящее время сотрудничество двух стран продолжается в сфере медицины и информационных технологий, сельского хозяйства, образования и культуры. В частности, в этом году открыты филиалы Индийского университета Амити в Ташкенте и Университета Шарда в Андижане, действует более 145 совместных предприятий.

Глава индийской делегации отметил, что нынешняя встреча - это мощный стимул для дальнейшего наращивания партнёрских связей, и заявил о намерении инвестировать в ряд отраслей, в том числе фармацевтическую и промышленную. Планируют также укрепить сотрудничество в сфере культуры и искусства.