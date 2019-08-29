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В Узбекистане отныне будут следить за ценами на основные товары и услуги

В Узбекистане отныне будут следить за ценами на основные товары и услуги

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В список товаров и услуг, за которыми намерены вести контроль, включены 106 позиций, в том числе 55 видов продовольственных товаров.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил Положение об организации постоянного мониторинга за ценами (тарифами) на социально значимые потребительские, монопольные и высоколиквидные виды товаров и услуг, а также межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению нарушений законодательства о конкуренции. 

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В документ включены 106 видов товаров и услуг, в том числе 55 видов продовольственных товаров – от хлеба до соли, 21 вид непродовольственных – от хозяйственного мыла до легковых автомобилей, пять видов строительных материалов – от цемента до кирпича, а также комбикорм, шрот, шелуха и минеральные удобрения. В перечень также внесен 21 вид социально значимых услуг, в том числе взносы за содержание общего имущества в ТЧСЖ, холодное водоснабжение и канализацию, горячее водоснабжение, плату за электроэнергию, за сетевой и сжиженный газ, отопление, за вывоз мусора, сотовую связь и др. 

Постоянный мониторинг за ценами (тарифами) на социально значимые потребительские, монопольные и высоколиквидные виды товаров и услуг, по мнению разработчиков документа, обеспечит недискриминационный доступ участников рынков к этим товарам и услугам и поддержит здоровую конкурентную среду.

В мониторинг включаются как товары отечественного производства, так и импортные, говорится в документе. 

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Для выявления ценового манипулирования, соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, а также других антиконкурентных действий Антимонопольному комитету окажут содействие Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Министерство внутренних дел.

Теги:
рынок, Узбекистан, Кабинет Министров Узбекистана



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