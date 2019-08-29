Чтобы деревья были большими: узбекские журналисты и блогеры написали властям

Представители общественности требуют у президента, премьер-министра, сенаторов и депутатов в безотлагательном порядке решить экологический вопрос, связанный с бесконтрольной вырубкой деревьев в городах и селах.

​ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Сегодня в 10.00 по местному времени владельцы телеграм-каналов и администраторы групп в социальной сети, известные журналисты опубликовали на своих площадках открытое письмо руководству страны, где подняли проблему массовой вырубки деревьев в Узбекистане.

"В скором времени, если это не остановить, мы станем больной нацией, где затраты на медицину будут основной тратой населения. Уже так происходит. Наша экономика никогда не поднимется, если игнорировать экологию", - предостерегают авторы письма.

Также в обращении представлен ряд предложений по недопущению вырубки деревьев. В случае строительных работ насаждения предлагают пересаживать или проектировать здания так, чтобы растения можно было сохранить.

"Но самое главное – необходимы запрет на вырубку и жесткий контроль за выполнением этого решения на высшем уровне. Это должно быть утверждено законодательно", - говорится в письме.

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Напомним, что вопрос незаконной вырубки деревьев поднимается узбекистанцами не первый раз. В прошлом году общественностью была инициирована петиция, которую поддержали более 10 000 человек. Однако парламент страны не предпринял ничего конкретного по этому вопросу.