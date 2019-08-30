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Здание МИД Узбекистана

МИД опроверг причастность узбекистанца к подготовке теракта в Швеции

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Суд в шведском Эстерсунде 16 августа арестовал подозреваемого в попытке осуществления теракта в этом городе.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Подозреваемый в подготовке теракта в шведском Эстерсунде не является гражданином Узбекистана, сообщает узбекистанский МИД.

Суд в Эстерсунде 16 августа арестовал подозреваемого в попытке осуществления теракта в этом городе двумя днями ранее. В настоящее время расследование ведет Шведская полиция безопасности (СЭПО), расследуется, помимо прочего, возможная связь подозреваемого с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, ответственным за теракт в Стокгольме в 2017 году.

"Двадцать девятого августа дипломатическое представительство получило официальный ответ окружного суда Эстерсунда о том, что задержанный не является гражданином Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Задержание преступника
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По данным МИД, запрос шведской стороне был направлен посольством Узбекистана в Берлине.

Шведские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мужчина пытался наехать на толпу прохожих, но врезался в цветочную клумбу. В его автомобиле нашли предметы, вызвавшие подозрения у полицейских. Полиция официально пока не подтверждает эту информацию.

По данным Sveriges Radio, задержанный в Эстерсунде также является выходцем из Средней Азии. Он два раза получал отказ в виде на жительство в Швеции, в 2016 ему было предписано покинуть страну, но с третьей попытки мужчине удалось получить вид на жительство.

Полиция Швеции
© AFP 2018 / JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
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В июне 2018 года суд Стокгольма приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова к пожизненному заключению по делу о теракте в столице Швеции в апреле 2017-го. Акилов на грузовике наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Ahlens. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом.

Теги:
Стокгольм, теракт, Узбекистан, Швеция



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