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Военнослужащие СГБ получили государственные награды

Военнослужащие СГБ получили государственные награды

Общество
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В торжественном мероприятии приняли участие руководство СГБ, ветераны и военнослужащие.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Военнослужащие СГБ Узбекистана были удостоены государственных наград, сообщает УзА.

"За заслуги в укреплении обороноспособности, вклад в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности границ, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга, а также обеспечении мира и стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в честь 28-летия независимости страны, в нем приняли участие руководство СГБ, ветераны и военнослужащие.

Председатель СГБ генерал-лейтенант А. Азизов поздравил всех участников мероприятия с праздником Дня независимости и от имени президента республики Узбекистан вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

СГБ больше не будет охранять президента Узбекистана >>

Напомним, недавно стало известно о том, что за безопасность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в республику отныне будет отвечать Государственная служба безопасности президента (ГСБП).

Теги:
Военнослужащие, военные, праздник, День независимости, День независимости, государственная награда, награда, Награда, Узбекистан, Узбекистан, СГБ



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