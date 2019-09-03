Военнослужащие СГБ получили государственные награды

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Военнослужащие СГБ Узбекистана были удостоены государственных наград, сообщает УзА.

"За заслуги в укреплении обороноспособности, вклад в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности границ, проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении служебного долга, а также обеспечении мира и стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в честь 28-летия независимости страны, в нем приняли участие руководство СГБ, ветераны и военнослужащие.

Председатель СГБ генерал-лейтенант А. Азизов поздравил всех участников мероприятия с праздником Дня независимости и от имени президента республики Узбекистан вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

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Напомним, недавно стало известно о том, что за безопасность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в республику отныне будет отвечать Государственная служба безопасности президента (ГСБП).