ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Сегодня утром, 3 сентября, в Ташкенте прошло торжественное открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В церемонии приняли участие премьер-министр республики Абдулла Арипов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, советник премьер-министра , министр энергетики Алишер Султанов и другие почетные гости.

Sputnik/Дильшода Рахматова В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ

"В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание вопросам подготовки кадров, так как это - основа любой индустрии народного хозяйства. При этом актуальность и важность данного вопроса в сфере атомной энергетики и ядерных технологий намного возрастает, и образование филиала МИФИ в нашей стране является ключевым в решении вопроса подготовки высококвалифицированного персонала АЭС и всей ядерной инфраструктуры. Тысячи молодых людей со всех регионов нашей страны смогут получить высшее ядерное образование. Это позволит им в будущем найти работу в высокотехнологичной сфере, каковой является атомная энергетика", - сказал Абдулла Арипов.

Алексей Лихачев, в свою очередь, рассказал, что строительство первой атомной электростанции в Узбекистане - масштабный проект, реализация которого невозможна без развития кадрового потенциала.

После торжественных речей гости перерезали символическую ленточку, ознаменовав открытие первого зарубежного филиала вуза.

Затем участники мероприятия осмотрели аудитории и современные лаборатории нового кампуса, где будут учиться будущие атомщики страны.

Напомним, идея открытия филиала принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Основными направлениями деятельности станут подготовка инженерно-технических кадров в сфере ядерной энергетики и теплофизики, а также фундаментальные и прикладные исследования в области ядерной физики.

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К учебному процессу, наряду с узбекскими специалистами, привлечен высококвалифицированный преподавательский состав из России.

Первые 100 студентов уже успешно прошли экзамены и в ближайшее время начнут обучение в новом кампусе. Учеба будет проходить на бюджетной основе.