15:49 03 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск

Глава "Росатома": наша задача - создать "измерение узбекских ядерщиков"

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
118 0 0

Алексей Лихачев назвал главные причины открытия филиала МИФИ в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев выступил на торжественной церемонии открытия филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Арипов: открытие филиала МИФИ - решение кадрового вопроса для АЭС
По словам Лихачева, в этом году 55 "студентов-ядерщиков" из Узбекистана закончило учебу в московском подразделении МИФИ. Открытие филиала в Ташкенте не говорит о том, что узбекистанцы не будут продолжать обучаться в России: в 2019-м для поступающих в московский МИФИ выделено 30 ставок для граждан Узбекистана.

Однако одного обучения в России недостаточно. Организация учебного процесса в Ташкенте позволит не только подготовить специалистов, но и "создать атмосферу".

"Наша задача - создать целое измерение в кадровой политике, в экономике и технологическом укладе. Целое измерение узбекских ядерщиков", - сказал Лихачев.

Открытие филиала поможет решить проблему системно.

"Мы не только даем знания, но и создаем точку, где будет формироваться дух атомной энергетики", - подытожил глава "Росатома".

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ
На открытии также выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Он отметил, что ровно год назад Шавкат Мирзиёев с выездом на место определил территорию для строительства здания филиала МИФИ. На сегодняшний день уже завершено возведение современного и инновационного учебного корпуса, оснащенного новейшим лабораторным и учебным оборудованием в соответствии с международными стандартами.

Теги:
Алексей Лихачев, АЭС, Образование, поступление в университет, университеты, Университет, филиал



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дружеский шарж, подаренный первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
Шарж на Ислама Каримова и редкие документы: что еще можно увидеть в Оксарое
"Президент криминалов!": акция протеста в Грузии - видео
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054