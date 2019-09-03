Глава "Росатома": наша задача - создать "измерение узбекских ядерщиков"

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев выступил на торжественной церемонии открытия филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам Лихачева, в этом году 55 "студентов-ядерщиков" из Узбекистана закончило учебу в московском подразделении МИФИ. Открытие филиала в Ташкенте не говорит о том, что узбекистанцы не будут продолжать обучаться в России: в 2019-м для поступающих в московский МИФИ выделено 30 ставок для граждан Узбекистана.

Однако одного обучения в России недостаточно. Организация учебного процесса в Ташкенте позволит не только подготовить специалистов, но и "создать атмосферу".

"Наша задача - создать целое измерение в кадровой политике, в экономике и технологическом укладе. Целое измерение узбекских ядерщиков", - сказал Лихачев.

Открытие филиала поможет решить проблему системно.

"Мы не только даем знания, но и создаем точку, где будет формироваться дух атомной энергетики", - подытожил глава "Росатома".

На открытии также выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Он отметил, что ровно год назад Шавкат Мирзиёев с выездом на место определил территорию для строительства здания филиала МИФИ. На сегодняшний день уже завершено возведение современного и инновационного учебного корпуса, оснащенного новейшим лабораторным и учебным оборудованием в соответствии с международными стандартами.