Подписано: любое притеснение женщин незаконно

Органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии обязаны принять безотлагательные меры по пресечению таких действий и их предупреждению в индивидуальном порядке.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Президент подписал Закон "О защите женщин от притеснения и насилия", сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции республики.

В соответствии с документом, жертва притеснения и насилия имеет право на обращение в соответствующие органы или суд с заявлением о совершенном притеснении или насилии, получение бесплатной правовой консультации, экономической, социальной, психологической, медицинской и иной помощи.

Жертва притеснения и насилия при обращении в суд с заявлением о возмещении причиненного ей материального ущерба и компенсации морального вреда освобождается от уплаты государственной пошлины.

В Законе указаны уполномоченные органы, осуществляющие защиту женщин от притеснения и насилия. Эти органы обязаны ознакомить жертву притеснения и насилия на понятном ей языке с информацией о механизмах защиты, видах оказываемой помощи и услугах.

В частности, органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии обязаны принять безотлагательные меры по пресечению таких действий и их предупреждению в индивидуальном порядке.

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Как мы уже сообщали, на разработку этого закона ушло чуть более полугода, а с середины мая документ находился в процессе обсуждения.