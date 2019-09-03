15:49 03 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Насилие в семье

Подписано: любое притеснение женщин незаконно

© Flickr /
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0

Органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии обязаны принять безотлагательные меры по пресечению таких действий и их предупреждению в индивидуальном порядке.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Президент подписал Закон "О защите женщин от притеснения и насилия", сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции республики.

Насилие в семье
© Flickr/ allnightavenue
Только в январе жертвами насилия стали более 1,5 тысячи узбекистанок

В соответствии с документом, жертва притеснения и насилия имеет право на обращение в соответствующие органы или суд с заявлением о совершенном притеснении или насилии, получение бесплатной правовой консультации, экономической, социальной, психологической, медицинской и иной помощи. 

Жертва притеснения и насилия при обращении в суд с заявлением о возмещении причиненного ей материального ущерба и компенсации морального вреда освобождается от уплаты государственной пошлины.

В Законе указаны уполномоченные органы, осуществляющие защиту женщин от притеснения и насилия. Эти органы обязаны ознакомить жертву притеснения и насилия на понятном ей языке с информацией о механизмах защиты, видах оказываемой помощи и услугах.

В частности, органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии обязаны принять безотлагательные меры по пресечению таких действий и их предупреждению в индивидуальном порядке.

Мирзиёев поручил разработать закон о защите женщин от насилия >>

Как мы уже сообщали, на разработку этого закона ушло чуть более полугода, а с середины мая документ находился в процессе обсуждения.

 

 

Теги:
Узбекистан, закон, насилие в семье



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дружеский шарж, подаренный первому президенту Узбекистана Исламу Каримову
Шарж на Ислама Каримова и редкие документы: что еще можно увидеть в Оксарое
"Президент криминалов!": акция протеста в Грузии - видео
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054