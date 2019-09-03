У председателя комитета по делам религий появился новый заместитель

Дилшод Эшнаев также занял должность директора Информационно-аналитического центра по изучению социально-религиозных процессов.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Дилшод Эшнаев назначен заместителем председателя комитета по делам религий при Кабмине, сообщает пресс-служба Министертва юстиции.

Он также занял должность директора Информационно-аналитического центра по изучению социально-религиозных процессов.

Напоминаем, что Центр считается информационно-аналитической структурой комитета по делам религий, осуществляющей деятельность по проведению глубокого анализа литературы по религиозной тематике, материалов Интернета и средств массовой информации, выработке рекомендаций по выявлению и устранению факторов, негативно влияющих на стабильность религиозно-социальной среды.