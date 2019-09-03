Власти Самарканда признались в убийстве

В социальных сетях пользователи активно обсуждают видеоролики, на которых видно, как в Самарканде пытаются бороться с бродячими и даже зараженными бешенством собаками. Власти города официально прокомментировали ситуацию.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Власти Самарканда взяли на себя массовое убийство животных в городе. Об этом было сообщено через Телеграм канал администрации города.

Человек, подбросивший приманку с ядом домашней собаке в Самарканде, является членом рабочей группы, которую создали городской отдел ветеринарии и развития животноводства и управление благоустройства города. Об этом было объявлено после того, как в СМИ попало видео, запечатлевшее данное преступление.

"Ликвидация бродячих собак происходила с помощью приманок. Однако выяснилось, что один из членов рабочей группы дал приманку домашней собаке. Именно этот случай запечатлен на видео. Его действия не соответствовали инструкциям. К этому человеку будут применены меры в рамках закона", — заявили в отделе ветеринарии.

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По словам одной из жительниц Самарканда, в их махалле появилась группа людей, которая орудовала на улице 29 августа. В сопровождении бывшего домкома, который подсказывал, в каком доме есть животные, неизвестные лица подбрасывали отравленные ядом сосиски. Если дома были хозяева, люди, представлявшиеся ветеринарами, настаивали на внеочередной вакцинации питомцев и делали смертельные "прививки".