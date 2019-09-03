"Они убили его": в Самарканде массово травят домашних питомцев ядом

По словам жительницы Самарканда, она не чувствует себя в безопасности даже дома, ведь ее лабрадора убили, пока она была на работе.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Жители Самарканда начали заявлять о массовом отравлении своих домашних кошек и собак ядом, сообщает Repost.uz.

По словам издания, животные умирали после употребления подкинутых сосисок или незапланированной массовой вакцинации, которая проводилась неизвестными, представлявшимися сотрудниками городской ветеринарной службы.

"Кадры смерти от яда, десятки фотографий мертвых собак, кошек и даже птиц, лежащих на улицах Самарканда, объявления о розыске своего питомца свидетельствуют о серьезном и массовом характере проведенной зачистки", - говорится в сообщении.

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По словам жительницы Самарканда, в их махалле вдруг появилась специальная группа, которая орудовала на ее улице 29 августа. В сопровождении бывшего домкома, который подсказывал, в каком доме есть животные, неизвестные лица в составе четырех человек подбрасывали отравленные ядом сосиски. Если дома были хозяева, люди, представлявшиеся ветеринарами, настаивали на внеочередной вакцинации питомцев и делали смертельные "прививки".

Сама женщина находилась на работе в тот злополучный день. Под дверной зазор мужчина закинул отравленную приманку.

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"Даже бешеная собака не заслужила умереть от такой смерти и мук, которые испытали мои питомцы. В цивилизованном мире больных животных по-человечески усыпляют в специальных местах. А тут добрались до безвинных собак, у которых есть свои хозяева. Они добрались до нашего дома, пока я была на работе, и подкинули яд. По нашей улице ходили неизвестные люди. В нашей махалле около 25 домов. Более 10 собак убито. Мы похоронили их всех во дворе домов. Они убили мою любимицу, которая им ничего не сделала. Брат рассказывает, что она бегала по дому, не находила себе место от боли. Подкинули нам яд примерно в 11.30, а собака умерла в 18.00. Она тряслась в судорогах и упала замертво, как каменная. Мы не могли ее разогнуть. Не понимаю, чем ее отравили", - рассказывает изданию свою историю женщина.

Уже 2 сентября она потеряла и своего котенка.

"На моих руках умирали мои собака и кошка", - говорит она.

У другой женщины 29 августа был убит ее четырехлетний лабрадор. Более того, из-за контакта с мертвой собакой ее маленькая дочка поступила в больницу с признаками интоксикации от воздействия пока неустановленного яда.

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"Мы живем в старой махалле сзади Гур Эмира. У нас был лабрадор. Собака породистая, заводили мы ее со всей степенью ответственности, делая прививки в срок. 29 августа мы были в гостях. Когда вернулись домой, собака лежала посередине двора, вытянув конечности в неестественной позе. Наша шестилетняя дочь первой вбежала в дом и увидела нашу собаку. Я услышала страшный вопль ребенка, подумала, что что-то с ней случилось. Когда я зашла в дом, ребенок, обхватив собаку, громко рыдал. Ближе к вечеру ребенку стало плохо. Повысилось давление, началась рвота. Было небольшое кровотечение, но оно закончилось. Мы пролежали день и нас выписали. Несколько моих соседей также потеряли своих питомцев. Мне никогда раньше так страшно не было. Погибли не только питомцы. У моей соседки погибли куры. На улицах валяются трупы голубей, воробьев и других птиц. Я не чувствую, что я и мои дети находятся в безопасности даже в доме", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.