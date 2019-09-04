В августе цены в Узбекистане выросли в среднем на 3% - Госкомстат

В целом с начала 2019 года товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 8,2%. Относительно августа 2018-го средний уровень цен повысился на 16,5%.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Динамика ежемесячных изменений потребительских цен и тарифов за первое полугодие 2018 и 2019 годов имеет схожую тенденцию: с января по май регистрировался рост среднего уровня цен, в последующие два месяца – снижение, и с августа индекс потребительских цен вновь превысил 100%. Анализ динамики цен разместил на своём сайте Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

Однако если в сравниваемых периодах для февраля-июля изменение уровня цен было относительно близким по значению, то для января и августа разрыв оказался существенным (для января 2018 и 2019 годов - 2,7% против 1,5%, для августа 2018 и 2019 годов – 0,3% против 2,9%).

Изучение динамики изменений индексов потребительских цен к предыдущему месяцу за 2018-й и восемь месяцев 2019-го показало, что прирост потребительских цен и тарифов на товары и услуги в августе текущего года достиг своего максимума (2,9%). Сравнительно высокие показатели были отмечены также в январе, ноябре и декабре 2018-го – 2,7%, 2,3% и 2,1%.

С полным отчетом Госкомстата за полугодие можно ознакомиться на сайте структуры.