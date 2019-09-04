Более двух тысяч флагов Узбекистана украли в Ташкенте на День независимости

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Ташкенте украли более двух тысяч государственных флагов Узбекистана, установленных на улицах, сообщил РИА Новости в среду представитель столичного хокимията.
В этом году праздник в стране отмечали четыре дня. В дни торжеств в социальных сетях распространились фотографии и видео, на которых люди снимали флаги с уличных столбов вдоль дорог и на автострадах.
"Действительно, в ночь с 1 на 2 сентября наши службы не досчитались более двух тысяч флагов Узбекистана, установленных на улицах города", - сказал представитель мэрии.
"Мы призываем наших граждан быть сознательней и относиться бережно к государственному имуществу, которое украшает столицу", - добавили в мэрии.