Узбекистан вошел в пятерку стран, организовавших хадж на высоком уровне

Узбекские паломники впервые были размещены в пятизвездочном отеле "Пулман замзам", расположенном в 50 метрах от "Масжид ан-Набавий" в Мадине.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, организовавших поездку в хадж на высоком уровне, сообщает УзА.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по делам религий Музаффар Комилов, в этом году хадж совершили 7 200 узбекистанцев, из которых 6 970 человек - паломники, 230 человек - члены рабочей группы по обслуживанию.

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По его словам, совместные мероприятия, проведенные ответственными лицами Министерства хаджа Саудовской Аравии и рабочей группой Узбекистана по перевозке узбекских паломников в святые места - долины Мино, Арофат и Муздалифа, организованы на высоком уровне.

"Были созданы все условия для свободного осуществления паломниками религиозных мероприятий в специально отведенных местах. Они были обеспечены продовольствием, горячим чаем, прохладительными напитками, организована деятельность медицинского центра", - говорится в сообщении.

Перед поездкой паломникам выдана специальная одежда и сумки с государственными символами, книга "Хажнома" и видеопособие.

Еще один важный аспект - узбекские паломники впервые были размещены в пятизвездочном отеле "Пулман замзам", расположенном в 50 метрах от "Масжид ан-Набавий" в Мадине. А в Мекке они жили в четырехзвездочной гостинице "Аброж ал-Хидоя" недалеко от Харама.

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Узбекистанцы в течение трех дней посетили мечети и святые места в Мадине, затем отправились в Мекку.

Напомним, сезон Умра текущего года начнется с 20 сентября. Данное паломничество будет осуществляться с 1 октября, для чего ежедневно задействуют два авиарейса.