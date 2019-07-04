Узбекистанцам облегчили прохождение медосмотра перед хаджем

Теперь узбекистанцам станет намного легче проходить медосмотр и не нужно будет выезжать в другой город.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Узбекистане упростили прохождение медосмотра перед хаджем и умрой, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Теперь узбекистанцы, выезжающие на мероприятия "Хадж" и "Умра", могут проходить медосмотр в медицинских объединениях районов (городов), а в сложных случаях - в любой центральной поликлинике бесплатно.

Примечательно, что до этого все этапы медосмотра проводились бесплатно в централизованном порядке только в одном медицинском учреждении Каракалпакстана и областных центров, а также в Ташкенте.

Напомним, стоимость совершения хаджа в Мекку в этом году снизилась по сравнению с прошлым на 10 миллионов сумов — до 33,3 миллиона.

Объявлена стоимость совершения хаджа для узбекистанцев в 2019 году >>

В прошлом году для совершения хаджа гражданам республики требовалось 38 миллионов сумов. С 2019 года в Саудовской Аравии выросли налоги и цены, поэтому ожидалось, что в этом году хадж будет стоить около 42-43 миллионов сумов.

При этом стоимость умры (малого хаджа) снизилась на 1,3 миллиона сумов.

Квота на умру отменена в Узбекистане с 2019 года >>

Правительство Узбекистана с 2019 года отменило квоту на умру для паломников в Саудовскую Аравию. Изменения внесли в целях сохранения социальной справедливости, а также из-за выросшего потока граждан страны, желающих совершить малый хадж.

В 2018 году квота на умру составляла 10 тысяч человек, она утверждалась правительством страны и согласовывалась с саудовскими властями.

Малый хадж без ограничений: узбекским паломникам отменили квоту на умру >>

Квота на большой хадж на этот год сохранена на уровне 7,2 тысячи человек. С Министерством хаджа Саудовской Аравии уже подписано соответствующее соглашение.