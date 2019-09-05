У Союза молодежи Узбекистана появятся принципы

Алишер Садуллаев разместил опрос на своей странице в социальной сети, где участникам предлагается расставить акценты на наиболее важные проблемы, требующие скорейшего решения.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Молодой председатель Союза молодежи Узбекистана на своей странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой о предложении идей для перехода на новый уровень работы.

Для этого он разместил опрос, где участникам предлагается расставить акценты на наиболее важные проблемы, требующие скорейшего решения.

При этом глава организации рассказал в своей публикации о ключевых принципах работы с молодежью.

"Это открытость (кадровая и финансовая), коммуникация (пожелания и предложения молодежи), постоянные исследования, анализ и развитие (всегда открытые для организации и инноваций) и самое главное – поддержка," – написал Алишер Садуллаев на своей странице в Facebook.

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Напомним, Алишер Садуллаев в возрасте 25 лет был назначен временно исполняющим обязанности председателя центрального совета Союза молодежи Узбекистана. Ранее он являлся самым молодым заместителем министра народного образования.