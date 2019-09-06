Минюст предупреждает: как не остаться без гражданства

В каких случаях гражданство могут отобрать и что делать, чтобы его не утратить, рассказали в Министерстве юстиции.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, в каких случаях гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено.

К примеру, если вы поступили на военную службу, на службу в органы безопасности, в полицию или органы юстиции в иностранном государстве, гражданство будет утеряно. Тоже самое может случится, если вы постоянно проживаете за границей и не встали на консульский учет без уважительных причин в течение трех лет.

Если гражданство Республики Узбекистан приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов оно тоже аннулируется.

Гражданство также будет утрачено, если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства или приобрело гражданство иностранного государства.

Отмечается, что лицо, принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 дней обязано сообщить о данном факте в органы внутренних дел или консульские учреждения Республики Узбекистан за границей.