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Паспорт гражданина Узбекистана

Минюст предупреждает: как не остаться без гражданства

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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В каких случаях гражданство могут отобрать и что делать, чтобы его не утратить, рассказали в Министерстве юстиции.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, в каких случаях гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено.

К примеру, если вы поступили на военную службу, на службу в органы безопасности, в полицию или органы юстиции в иностранном государстве, гражданство будет утеряно. Тоже самое может случится, если вы постоянно проживаете за границей и не встали на консульский учет без уважительных причин в течение трех лет.

Если гражданство Республики Узбекистан приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов оно тоже аннулируется.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Вадим Шекун
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Гражданство также будет утрачено, если  лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства или приобрело гражданство иностранного государства.

Отмечается, что лицо, принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 дней обязано сообщить о данном факте в органы внутренних дел или консульские учреждения Республики Узбекистан за границей.

Теги:
граждане Узбекистана, иностранные граждане, лица без гражданства, гражданство, граждане, Министерство юстиции Узбекистана



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