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Что будет с парком Гафура Гуляма - ответ хокима

Что будет с парком Гафура Гуляма - ответ хокима

Общество
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Инвестор, который взял на себя реконструкцию парковой зоны пообещал закрыть двери для граждан, не способных платить за вход. Жители отправились за разъяснением ситуации к хокиму города.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Накануне в социальных сетях развернулось обсуждение - останется ли парк имени Гафура Гуляма в Чиланзарском районе столицы доступным для пенсионеров, детей из малообеспеченных семей и других граждан?

Парк Победы в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Инвестор, который взял на себя реконструкцию парковой зоны пообещал закрыть двери для граждан, не способных платить за вход. На улице останутся и многочисленные предприниматели, которые не смогут потянуть высокую арендную плату. Но самое главное, под пилу снова попадут деревья, в зелени которых утопает парк.

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Жители района отправились за разъяснениями на встречу к столичному градоначальнику. Хоким уверил граждан, что вход в парк останется бесплатным, деревья не тронут. Интересы предпринимателей также не будут ущемлены. Все, кто работал на территории парка, продолжат свою работу и обременены непосильными условиями не будут.

Теги:
Узбекистан, жители, Хокимият Ташкента, парк



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