Алишер Садуллаев официально вступил в должность

На заседании присутствовал и бывший глава союза молодежи Кахрамон Куранбаев.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На видеоселекторе с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой и руководителей министерств Алишера Садуллаева избрали председателем Центрального совета Союза молодежи Узбекистана. На заседании присутствовал и бывший глава союза молодежи Кахрамон Куранбаев.

Место Кахрамона Куранбаева займет Алишер Садуллаев >>

Напомним, 29 августа Алишер Садуллаев был назначен первым заместителем советника президента по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта, а также исполняющим обязанности председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.