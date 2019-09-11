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Мясо

Глава совета фермерских хозяйств: у нас нет культуры питания

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Актам Хайитов объяснил рост цен на мясо. По его словам, узбекистанцы потребляют его слишком много и в республике отсутствует культура питания.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Глава совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Актам Хайитов объяснил подорожание цен на мясо, пишет Kun.uz

Он связал рост стоимости с большим потреблением мяса населением и нехваткой кормовых баз.

Мясо на рынке в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По его словам, после повышения заработных плат население стало чаще употреблять мясо в пищу. В свою очередь, скотоводы тоже нуждаются в соответствующих доходах.

"Как вы думаете, почему цены на мясо растут? Правильно, во-первых, нехватка кормовых баз; во-вторых, сегодня мы потребляем очень много мяса. Мы едим так много мяса, что оно вызывает много болезней. Это называется «Американская болезнь», у меня она тоже есть. В теле каждого из нас есть лишнее мясо. Я говорю не только о мясе. У нас нет культуры питания", - цитирует слова главы совета Kun.uz. 

Теги:
продукция, продукты, рост цен, цены, Цена, мясо



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