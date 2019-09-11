Глава совета фермерских хозяйств: у нас нет культуры питания

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Глава совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Актам Хайитов объяснил подорожание цен на мясо, пишет Kun.uz
Он связал рост стоимости с большим потреблением мяса населением и нехваткой кормовых баз.
"Как вы думаете, почему цены на мясо растут? Правильно, во-первых, нехватка кормовых баз; во-вторых, сегодня мы потребляем очень много мяса. Мы едим так много мяса, что оно вызывает много болезней. Это называется «Американская болезнь», у меня она тоже есть. В теле каждого из нас есть лишнее мясо. Я говорю не только о мясе. У нас нет культуры питания", - цитирует слова главы совета Kun.uz.