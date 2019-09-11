Любят шик: продавец нижнего белья рассказала, что модно в Узбекистане

Редкая женщина не уделяет особое внимание интимному гардеробу. Говорят, что белье как высшее образование: не видно, но самооценку поднимает. В Узбекистане данная тема по понятным причинам под запретом, однако это вовсе не означает, что прекрасные жительницы республики ею не интересуются.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. На международной текстильной выставке, открывшейся 11 сентября в Ташкенте, корреспонденту Sputnik Узбекистан довелось узнать о предпочтениях жительниц республики в отношении нижнего белья.

Елена, директор компании по производству предметов интимного гардероба, на вопрос, какие изделия предпочитают узбекистанки, ответила с улыбкой: многим кажется, что мусульманка не может носить красивое нижнее белье, но на самом деле все наоборот.

"Понимаете, здесь Азия, Восток. И люди, естественно, любят шик", — отметила она.

По словам Елены, клиентки чаще всего заказывают вещи с восточными мотивами, "которые по дизайну напоминают древние времена". И вместе с тем они ценят практичность, комфорт, соблазнительность, возможность сохранить интригу.

Sputnik / Дильшода Рахматова Выставка UzTextile Expo в Ташкенте

"И мы пытаемся моду с этим веянием совместить, используя для этого необычные, порой очень дорогие ткани", — поделилась Елена.

Sputnik / Дильшода Рахматова Выставка UzTextile Expo в Ташкенте

В последнее время многие магазины нижнего белья заказывают совсем необычные вещи — в частности, из кожи, рассказала женщина по секрету.

По словам Елены, женское белье — это прекрасный способ сформировать свой образ, раскрыться, периодически радовать себя чем-то новым. Красивого белья много не бывает, отметила она.