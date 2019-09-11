В Узбекистане кинологов начнут поощрять за раскрытые преступления

В республике утверждено постановление "О мерах по коренному совершенствованию деятельности кинологических служб органов внутренних дел".

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Узбекистане отличившиеся сотрудники кинологических подразделений органов внутренних дел будут получать денежные вознаграждения. Это предусмотрено постановлением правительства от 9 сентября.

Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста, кинологам, раскрывшим с помощью служебных собак тяжкие, особо тяжкие преступления и преступления против личности, полагаются денежные вознаграждения в размере двух МРОТ.

Кроме того, постановлением учреждены ведомственные нагрудные знаки "Кинолог 3-й категории", "Кинолог 2-й категории" и "Кинолог 1-й категории" и утвержден порядок присвоения кинологам специальной квалификационной категории, за которую производится доплата.

Обладатель первой категории получит вознаграждение в размере трех МРОТ, второй — в размере двух МРОТ, третьей — одного МРОТ.

Также, в соответствии с постановлением, в стране созданы племенной питомник служебных собак органов внутренних дел, отделы по координации деятельности кинологических служб и межрайонные кинологические группы, определены их задачи.