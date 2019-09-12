Что известно о новом министре труда Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Узбекистане назначили нового министра занятости и трудовых отношений, об этом мы сообщали несколько часов назад. Вакантное место занял Нозим Хусанов, который прежде возглавлял администрацию Сергелийского района столицы. Корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось выяснить основные этапы передвижения по карьерной лестнице нового назначенца.

Нозим Хусанов по специальности инженер-экономист, проходил обучение по направлению "Банковское дело" и "Международные экономические отношения".

В 1997 году окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, в 2002-м - Ташкентский финансовый институт (заочно), в 2007 году – учился в магистратуре Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан.

Работал главным бухгалтером, главным специалистом в ряде финансовых учреждений страны, руководил управлениями.

С 2004 по 2005 годы и с 2011 по 2013 гг. - занимал должность заместителя главы Центрального банка страны;

с 2005 по 2010 гг. - работал заместителем директора департамента кассовых операций Центрального банка Узбекистана;

с 2010 по 2011 гг. – начальник главного управления Центрального банка по Ташкентской области;

с 2013 по 2014 гг. - первый заместитель председателя правления Национального банка ВЭД Узбекистана;

с 2014 по 2016 гг. - председатель правления ОАО "Микрокредитбанк";

с 2016 по 2017 гг. - заместитель хокима Ташкента по экономическому и социальному развитию, услугам и предпринимательству;

с 2017 по 2018 гг. - первый заместитель хокима Ташкента по экономическим и деловым вопросам;

в 2018 году назначен хокимом Сергелийского района столицы;

в 2019 году президент наградил Нозима Хусанова медалью "Содик хизматлар учун".